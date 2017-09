Sobotka: Situaci po testu bomby KLDR je možné řešit diplomaticky

Zkouška severokorejské jaderné bomby vyhrocuje napětí v regionu, ale stále je podle českého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) možné řešit situaci diplomaticky. Řekl to v pořadu Partie na televizi Prima. Do jednání se musí zapojit i Čína, bez jejíž podpory by podle Sobotky nemohl komunistický režim v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) tak dlouho přežívat. Také české ministerstvo zahraničních věcí odsoudilo provádění jaderných testů a testů balistických raket KLDR. Česká republika vyzývá KLDR, aby od těchto destabilizujících aktivit upustila a okamžitě začala dodržovat své mezinárodní závazky," sdělil úřad na webu.

Severokorejský režim je podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) nepředvídatelný. Situaci je podle něj potřeba pečlivě monitorovat a hlídat, kdy přijde okamžik pro nutnou reakci, ale také se neunáhlit. Evropě a České republice podle něj v souvislosti s jaderným testem bezprostřední nebezpečí nehrozí. "Ale nelze nad tím přivírat oči," dodal. Jaderný test kritizovali i představitelé českých opozičních sněmovních stran.