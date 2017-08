Sobotka: Pozorovatelská role ČR v eurozóně je dobrý nápad

Zavedení pozorovatelského statusu Česka v rámci debat ministrů financí eurozóny je možností, jak by se Česko i jako stát bez jednotné evropské měny mohlo účastnit debat o budoucím směřování eurozóny. ČTK to sdělil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). S možným pozorovatelským statusem počítá schválená vládní rámcová pozice k prohlubování hospodářské a měnové unie. Finální rozhodnutí o podání žádosti nicméně zatím vláda neučinila, dodal předseda vlády. Sobotka řekl, že pozorovatelská role by mohla být užitečným nástrojem, který by kromě jiného mohl sloužit ke zvýšení důvěry mezi členskými a nečlenskými státy eurozóny a posílit soudržnost celé Evropské unie.