Sobotka odsoudil napadení muže fanoušky kvůli barvě pleti

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odsoudil sobotní napadení muže původem ze západní Afriky kvůli barvě pleti, které se stalo v Praze. O incidentu, po němž policisté zadrželi skupinu fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc, informoval server Aktuálně.cz. Předseda vlády označil událost za ostudnou a nepřijatelnou. Na svém twitterovém účtu dodal, že věří v její řádné prošetření. Podobně se vyjádřil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Fanoušci podle Aktuálně.cz šestatřicetiletého muže napadli v tramvaji, do které k němu přistoupili. Nejprve ho údajně uráželi slovně, házeli po něm citrony a poté ho napadli pěstmi, strhli ze sedačky a kopali do něj. Vystoupili u stadionu fotbalových Bohemians. Napadený muž si stěžuje na to, že mu v tramvaji nikdo nepomohl. V Praze žije deset let a po útoku musel být ošetřen v nemocnici.