24-01-2017 08:34 | Martina Bílá

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmítl podepsat rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat Karla Srpa členem Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Srp podle Sobotky není spolehlivou osobou a nesplňuje zákonné předpoklady pro členství v etické komisi. Podle veřejně dostupných informací Srp donášel Státní bezpečnosti (StB), zdůvodnil rozhodnutí Sobotka. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že Srp v minulosti prokázal odvahu, zato premiér ji neprojevuje a jde za hlasem mediálního mainstreamu. Srp v reakci na premiérův krok pro ČTK řekl: "Je smutné, že pan Sobotka vychází z podkladů, které neexistují. Protože z těch obvinění, o kterých mluví Ústav pro studium totalitních režimů, já jsem ani jedno za 20 let neviděl, ani jedno mi nebylo předloženo."

Města a obce dosud dostatečně nevyužívaly možnosti, které jim dává zákon pro boj se smogem. Regulační řády ani nízkoemisní zóny zatím neplatí nikde. Novinářům to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po návštěvě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je jeho úřad připraven poskytnout samosprávám odbornou pomoc, nástroje pro boj se smogem si ale musejí vypracovat samy.

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 79,6 miliardy korun více, než do něj odvedla. Takzvaná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu Česka do EU v roce 2004. Informovalo o tom ministerstvo financí. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 123,8 miliardy korun a odvedla do něj 44,2 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.