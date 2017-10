Sobotka: Musíme zůstat v tvrdém jádru EU a rychle přijmout euro

Česká republika musí zůstat v jádru Evropské unie a co nejdříve, jakmile to bude možné, přijmout euro. Pro ekonomiku závislou na exportu není podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jiné cesty. Všechny, kteří jakkoliv mluví o vystoupení z EU, označil při vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy na strojírenském veletrhu v Brně za blázny a poloblázny. Setrvání v jádru EU považuje za jedinou alternativu k zajištění bezpečnosti a ekonomické prosperity.

Český export roste sedm let po sobě a letos by se měl pohybovat v objemu okolo čtyř bilionu korun. Daří se exportu do zemí EU, zároveň se oživuje poptávka ze států bývalého Sovětského svazu, z Blízkého východu, z dalších zemí Asie a také z Kanady, s níž podepsala EU hospodářskou a obchodní dohodu, řekl na strojírenském veletrhu v Brně náměstek ministra průmyslu Vladimír Bärtl. Posilování exportu mimo EU je součástí dlouholeté strategie. "V posledních dvou letech jsme zahájili činnost zahraničních kanceláří například v Íránu, Peru, Singapuru, druhou kancelář jsme otevřeli v indickém Bengalúru a v nigerijském Lagosu. V dohledné době bychom rádi otevřeli kancelář v jihokorejském Soulu, ale také v Mnichově. Obchodem se silnými německými partnery totiž čeští vývozci získávají cenné zkušenosti i kontakty na mimounijní trhy. Nezanedbatelná část našeho vývozu do Německa totiž putuje i mimo země EU," uvedl Bärtl.