23-01-2017 06:32 | Zdeňka Kuchyňová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

V Brně v neděli skončily čtyřdenní veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour, které navštívilo přes 30.000 lidí. ČTK to sdělil PR manažer Veletrhů Brno Jaromír Krejčí. Na veletrzích se letos představilo přes 800 vystavujících firem z 26 zemí světa. Zatímco na veletrhu výjezdové turistiky Go se prezentovalo přes 80 zahraničních destinací, Regiontour se soustředil na přehlídku turistických produktů České republiky a zemí visegrádské čtyřky, tedy ještě Slovenska, Polska a Maďarska. Podle Krejčího byl loňský rok pro cestovní ruch úspěšný a všechny české i moravské kraje zaznamenaly vyšší návštěvnost. "Zájem roste i o Slovensko, kde loni za prvních devět měsíců přenocovalo o čtvrtinu více Čechů než ve stejném období roku předchozího.

Česko by mělo začít jednat s Británií o otázce tzv. brexitu samostatně. Nemělo by čekat na to, co udělá Evropská unie, protože by to mohlo trvat dlouho. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce o společném české postoji k vystoupení Londýna z osmadvacítky hovořit příští měsíc s předsedy všech stran, které mají zastoupení ve Sněmovně. Británie chce podle premiérky Theresy Mayové zahájit proces vystoupení z EU letos v březnu.