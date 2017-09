Sobotka a Chovanec se shodli na růstu platů bezpečnostních sborů

Platy u bezpečnostních sborů by od letošního listopadu měly vzrůst o deset procent. Po bilanční schůzce to novinářům řekli premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec (oba ČSSD). Sobotka uvedl, že odmítá návrhy některých koaličních partnerů, že by policisté nebo hasiči neměli dostat přidáno, protože se jejich platy v poslední době zvýšily dostatečně. Stejné zvýšení požadují také odbory, které kvůli jednáním o platech ve veřejné sféře vyhlásily stávkovou pohotovost. Podle Sobotky se Chovancovi v končícím volebním období podařilo stabilizovat situaci bezpečnostních sborů. Připomněl, že současná vláda vrátila peníze, o které jejich příslušníci přišli v době škrtů vlády Petra Nečase.