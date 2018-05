Snížení dávek podle Němcové povede k poklesu cen bydlení pro chudé

Navrhované snížení dávek na bydlení čtyřčlenným a početnějším rodinám a obyvatelům ubytoven podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) povede k poklesu přemrštěných nájmů tam, kde potřební žijí. Nižší podpora od státu tak situaci lidí v tísni nezhorší a neohrozí je. Němcová to řekla ČTK. Podle ní mají změny dávek zabránit zneužívání peněz od státu nepoctivými pronajímateli, kteří si účtují neúměrné částky. Odborníci na sociální problematiku návrhy ostře kritizují a označují je za hazard. Podle nich by se po snížení dávek mohl počet lidí v bytové nouzi zdvojnásobit.

Od příštího roku by se normativy čtyřčlenným a početnějším rodinám měly snížit v nájemním bytě o zhruba 2600 až 3100 korun, ve vlastním či družstevním bytě asi o 2360 korun. Lidem v ubytovnách by se započítávala polovina normativu místo nynějších 80 procent. Podle Němcové příjemci dávek platí pronajímatelům mnohem víc, než je obvyklé nájemné. Ministryně v demisi míní, že po změně budou muset jít majitelé s cenou dolů, jinak by byt nepronajali. Podle ní mají změny dopadnout především na nepoctivé pronajímatele. Platforma pro sociální bydlení označila návrhy za "destrukci hlavního pilíře" sociální politiky v bydlení, za který dávky v době neexistujících sociálních bytů považuje.