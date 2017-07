Sněmovna by měla schválit komplexní hospodářskou a obchodní dohodu CETA mezi EU, jejími státy a Kanadou. V tomto týdnu jí to doporučily dva sněmovní výbory: hospodářský a zahraniční. Senát už dal souhlas k ratifikaci dohody v dubnu. Dohoda by měla mimo jiné odstraněním cel a průmyslových poplatků pomoci k většímu uplatnění českých podnikatelů na kanadském trhu. Odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. CETA by podle odhadů expertů mohla přinést nárůst obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu.