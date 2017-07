Sněmovní komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů zahájila dnes dopoledne slyšení náměstka policejního prezidenta Jaroslava Vilda. Po něm má do dolní komory dorazit náměstek Nejvyššího státního zástupce Igor Stříž. Poslanci by s nimi měli diskutovat obecně o rizikových místech vyšetřování ohledně úniků údajů na veřejnost. "Chceme s nimi probrat, jak obíhají jednotlivé spisy, jak jsou chráněny proti případným únikům na veřejnost a jaká jsou kontrolní či kárná opatření proti tomu, aby se tak v praxi nestávalo," řekl novinářům před začátkem schůze komise její předseda Martin Plíšek (TOP 09). Na seznamu svědků pro některá z dalších sezení by neměli chybět ministři vnitra a spravedlnosti Milan Chovanec (ČSSD) a Robert Pelikán (ANO) a také předseda ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) a novinář Marek Přibil. Právě aféra kolem Babiše a Přibila podnítila vznik komise.