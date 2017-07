Sněmovní komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů dnes zahájí výslechy. Měli by dorazit náměstci policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce Jaroslav Vild a Igor Stříž. Komise by také měla sestavit seznam lidí, které si bude zvát na další zasedání. S Vildem a se Střížem by měli členové komise diskutovat hlavně o rizikových místech systému vyšetřování z hlediska úniků údajů ze spisů a odposlechů na veřejnost. Na seznamu svědků pro další sezení komise by neměli chybět ministři vnitra a spravedlnosti Milan Chovanec (ČSSD) a Robert Pelikán (ANO) a také předseda ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) a novinář Marek Přibil.