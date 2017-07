Lidé zřejmě dostanou možnost dostat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Sněmovna schválila vládní novelu o nemocenském pojištění, která zavedení volna umožňuje. Poslanci zmírnili jednu z podmínek pro jeho čerpání, naopak nezúžili okruh lidí, kteří by mohli volno využít. Předlohu musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že dopady ošetřovatelského volna na státní rozpočet budou asi 1,84 miliardy korun ročně. Odhadem o dalších 242 milionů korun by přišel systém veřejného zdravotního pojištění. Naopak asi 900 milionů korun by veřejné rozpočty podle důvodové zprávy ušetřily na financování pobytu v lůžkových zařízeních pečovatelských služeb.