Sněmovna: Rozvojová pomoc by měla souviset s navracením migrantů

Sněmovna v souvislosti s debatou o marrákešské deklaraci pojednávající o imigraci z Afriky do Evropy navrhla, aby Česko podmínilo rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Na návrh evropského výboru se na tom Sněmovna usnesla zhruba po 2,5hodinové debatě, v níž deklaraci kritizovali zejména poslanci SPD Tomia Okamury. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO), jenž se konference v marocké Marrákeši začátkem května zúčastnil, naopak mluvil o bezprecedentním překrucování faktů jejích závěrů.

Ještě tvrdší vyjádření zvolil při interpelacích premiér v demisi Andrej Babiš. "Jsou to všechno lži," řekl. Deklarace podle něho mluví o tom, co mají dělat africké státy. "Dobýváte se do otevřených dveří," vzkázal Babiš poslancům SPD. Jeho kabinet je, jak uvedl, jednoznačně proti migraci a postupně podle něho získává spojence proti navrhovaným stálým kvótám na přerozdělování imigrantů mezi členské státy Evropské unie. Poslanci SPD tvrdili, že deklarace je proimigrační, že jde o faktickou legalizaci migrace z afrických zemí a o rezignaci na návratovou politiku.