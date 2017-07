Exekutoři zřejmě budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou novelu exekučního řádu schválila Sněmovna. Zároveň zamítla pozměňovací návrh nezařazeného Karla Fiedlera a Marka Černocha (Úsvit) o zavedení místní příslušnosti exekutorů. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Exekutoři nyní mohou pozastavit řidičský průkaz jen dlužníkům alimentů za nezletilé, tedy děti do 18 let.