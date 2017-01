Zprávy Sněmovna podpořila vládní návrh zákona o zahraniční službě

18-01-2017 17:05 | Zdeňka Kuchyňová

Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh zákona o zahraniční službě. Předloha by měla zakotvit a upřesnit pravomoci konzulárních úřadů, zlepšit podmínky práce diplomatů a zjednodušit jejich střídání. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že taky umožní vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí. Skutečnost, že Česko dosud zákon nemá, označil Zaorálek za nenormální stav, který není dobré prodlužovat.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Koaliční vláda podle Sobotky stále funguje i přes střet kultur 18-01-2017 17:06 | Zdeňka Kuchyňová Vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) stále funguje díky koaličním partnerům i navzdory nim. Předseda vlády to řekl ČTK v bilančním rozhovoru u příležitosti blížícího se tříletého výročí od jmenování kabinetu. Mezi ČSSD a ANO došlo podle Sobotky v koalici ke střetu kultur, předseda hnutí ANO Andrej Babiš totiž z podnikání není zvyklý hledat kompromisy, ale rozhodovat sám. Rozdílné přístupy a povahy ale podle Sobotky nezabránily vládě v prosazení velké části programu. "Byla to určitá i srážka kultur v rámci koalice. Jsem rád, že to vláda přežila," uvedl. Až kabinet po podzimních volbách do Sněmovny skončí, měl by Česko předávat dalšímu ve výrazně lepší situaci, než v jaké ho na začátku roku 2014 přebíral, míní premiér.

Sněmovna podpořila vládní návrh zákona o zahraniční službě 18-01-2017 17:05 | Zdeňka Kuchyňová Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh zákona o zahraniční službě. Předloha by měla zakotvit a upřesnit pravomoci konzulárních úřadů, zlepšit podmínky práce diplomatů a zjednodušit jejich střídání. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že taky umožní vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí. Skutečnost, že Česko dosud zákon nemá, označil Zaorálek za nenormální stav, který není dobré prodlužovat.

Nová rozpočtová pravidla nesplňuje nyní zhruba 500 obcí z 6248 18-01-2017 15:58 aktualizováno | Zdeňka Kuchyňová Zhruba 500 obcí z celkového počtu 6248 má nyní poměr dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři roky nad 60 procenty. Je to přitom hranice pro zodpovědné hospodaření stanovená zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Na dotaz ČTK údaje poskytlo ministerstvo financí. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v úterý schválila Sněmovna, když přehlasovala veto Senátu. Zákon má zavést nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Senát ho pokládá za neústavní ve vztahu k obcím. Senátoři už dříve prohlásili, že pokud je Sněmovna přehlasuje, obrátí se na Ústavní soud. Zákon mimo jiné omezuje zadlužení obcí na nejvýše 60 procent průměrných příjmů za poslední čtyři roky.

Babiš: Po EET víc restaurací vzniklo než zaniklo, stouply tržby 18-01-2017 14:44 | Zdeňka Kuchyňová Po zavedení elektronické evidence tržeb (EET) podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) počet restaurací neklesl. Otevřeno bylo loni v prosinci víc restaurací, než jich bylo zavřeno, řekl dnes Babiš na kongresu tradičního maloobchodního trhu Samoška v Olomouci. Prohlásil, že restauracím loni v prosinci meziročně vzrostly tržby o sto procent. Konkrétní čísla neuvedl. Sdružení místních samospráv České republiky s poukazem na průzkum mezi starosty obcí na začátku prosince oznámilo, že při spouštění EET zaniklo zhruba 700 hospod zejména v malých obcích. Podle Babiše to ale není pravda. "Je to lež. Zavřelo za prosinec 108 hospod a otevřelo 370," uvedl Babiš. Podle něj tisíce restaurací zanikly a vznikly i v předchozích letech, kdy EET v Česku nefungovalo.

Ministr Stropnický navštívil české vojáky v misi na Sinaji 18-01-2017 14:41 | Zdeňka Kuchyňová Ministr obrany Martin Stropnický se v Egyptě sešel s českými vojáky, kteří působí v pozorovatelské misi na Sinajském poloostrově. Podle zprávy ministerstva obrany jednal také s velitelem této mise generálem Denisem Thompsonem. V současné době působí na Sinaji sedmnáctičlenný tým pilotů, techniků a příslušníků štábu mise. Úkolem mise je zajištění plnění izraelsko-egyptské mírové dohody. Velitel českého kontingentu podplukovník Petr Dušátko sdělil, že v misi slouží na dvou základnách 1550 vojáků z 12 zemí. Češi od roku 2013 zajišťují přepravu osob a materiálu pro misi letounem CASA. Ministr Stropnický dnes končí třídenní pracovní návštěvu Izraele, při níž jednal kromě jiného také s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem a svým izraelským protějškem Avigdorem Liebermanem.

Krajané z okolí Washingtonu jednotný názor na Trumpa nemají 18-01-2017 13:15 | Zdeňka Kuchyňová Čeští a slovenští krajané, kteří se pod hlavičkou washingtonského Sokola každé úterý scházejí na základní škole Wood Acres v Bethesdě v americkém státě Maryland k volejbalovému zápasu, jednotný názor na zvoleného prezidenta Donalda Trumpa nemají. V rozhovoru s ČTK se však shodli, že loňská volební kampaň patřila mezi nejagresivnější v historii USA. "On řekne v rozčilení věci, které ani nemyslí a které nemá v úmyslu provést," řekl Čech, který se představil jako Vladimír. "Osobně jsem rád, že Trump je prezidentem. Aspoň je to člověk, který nemá politickou minulost. A není to politik, který vám řekne to, co chcete slyšet, ale neřekne vám pravdu," vysvětluje Vladimír, který žije v USA od roku 1984. U Trumpa se Vladimír obává jeho přílišné horkokrevnosti, kdy by některá jeho unáhlená reakce mohla poškodit zahraniční vztahy. "Naopak ekonomice rozumí velmi dobře," řekl. Pokud jde o přistěhovalectví, zastává Vladimír Trumpův názor, že imigrace do USA je možná pouze legální cestou.



Osmatřicetiletá Martina Kallanová, původem ze Slovenska, loňskou volební kampaň označila za divokou. Trumpa nazvala nepředvídatelným, takže nikdo neví, jakým směrem se Amerika teď vydá. "Já doufám, že nesplní nic z toho, co slíbil," dodala. "Volby jsem prožívala velmi těžce. Byli dva kandidáti a ani jeden se mi nelíbil," přiznává dvaačtyřicetiletá Češka Radka Herndonová, která v USA žije 16 let. Herndonová se nakonec rozhodla dát hlas Clintonové. S příchodem Trumpa se obává problémů, Amerika je podle ní již rozdělená mezi černochy a bělochy.

CIA zpřístupnila miliony dokumentů, týkají se i Československa 18-01-2017 13:13 | Zdeňka Kuchyňová Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zveřejnila na internetu téměř 13 milionů stránek odtajněných dokumentů, které byly dosud přístupné pouze ze čtyř počítačů v národním archivu v Marylandu. V online knihově je zároveň mnoho materiálů, které se týkají Československa. Například zpráva z roku 1947 informuje o stavu tankového arzenálu v zemi a v dokumentu z roku 1954 se píše o "zprávách ze slovenského posádkového města Košice, které naznačují, že československá armáda nyní vlastní, a to pouze na krátký čas, polní atomové dělo". Podle těchto zpráv byly hlášeny také tajné střelecké testy za přítomnosti sovětských expertů.

Slovanskou epopej nikdy nevlastnila Praha, uvedl Muchův příbuzný 18-01-2017 13:11 | Zdeňka Kuchyňová Kulturní památka Slovanská epopej nikdy nepřešla do vlastnictví Prahy, a spadá tak do dědictví po manželce autora díla Alfonse Muchy. Právník malířova příbuzného Johna Muchy to uvedl u soudu, který začal projednávat Muchovu žalobu na Prahu. Hlavní město se hájí mimo jiné tím, že malíř vlastníkem pláten vůbec nebyl, protože jejich vytvoření si u něj objednal americký mecenáš Charles Crane, který je věnoval Praze. John Mucha podal žalobu na určení vlastnictví, protože se snaží zabránit zapůjčení Slovanské epopeje do Asie, kam má dílo odcestovat již příští měsíc. "Zatím nemám za prokázané, že by pan Alfons Mucha někdy byl majitelem Slovanské epopeje," konstatovala v závěru jednání soudkyně Martina Tvrdková z Obvodního soudu pro Prahu 1. John Mucha jí musí do 30 dnů předložit důkaz, že malíř nebyl pouhým zhotovitelem díla. Žalobce chce pátrat v Craneově archivu po dokumentech, které by doložily, že se Crane nikdy necítil být vlastníkem epopeje. Muchův příbuzný argumentuje tím, že Praha nikdy nesplnila malířovu podmínku, podle níž měla pro epopej vystavět důstojné prostory.

Soud vynese rozsudek v kauze nošení hidžábu 27. ledna 18-01-2017 13:08 | Zdeňka Kuchyňová Obvodní soud pro Prahu 10 vyslechl závěrečné řeči v případu somálské studentky, která žaluje Střední zdravotnickou školu v Praze 10 kvůli zákazu nošení muslimského šátku, takzvaného hidžábu. Rozsudek vynese 27. ledna. Soud jednal většinu dne neveřejně. Jeden z přítomných si v síni nasadil motorkářskou přilbu s tím, že vyjadřuje svou víru. Soudkyně ho z jednání vykázala, načež odpůrci islámu začali pak v soudní síni zpívat státní hymnu. Soudkyně Daniela Čejková proto veřejnost po hodině jednání vykázala. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdí, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání, po škole požaduje 60.000 korun a omluvu.



Ředitelka školy Ivanka Kohoutová považuje celou kauzu za absurdní. Poukázala na to, že ředitel studenty se školním řádem neseznamuje a že v její škole studují žáci mnoha národností. Její právník dodal, že se Ahmednuurová nikdy nestala studentkou školy, instituce ji proto diskriminovat ani nemohla. Podle školy dívka nedodala potřebné dokumenty.