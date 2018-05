Sněmovna odmítla rozšíření zákazu reklamy na pohřebnické služby

Sněmovna už v úvodním kole odmítla v souladu s vládou návrh poslanců KDU-ČSL, kteří chtěli rozšířit zákaz reklamy na pohřební služby. Podle lidovců by zákaz měl platit nejen pro areály nemocnic jako dosud, ale nově i na přístupové cesty k nim. Kritici z řad poslanců ale označili tento záměr za nerealizovatelný a zbytečný. Lidovci chtěli vymýtit reklamu z přístupových cest k areálům zdravotnických a sociálních zařízení do půlkilometrové vzdálenosti od vchodů. Propagaci pohřebních služeb na těchto místech pokládají za neetickou a necitlivou. Podle Jana Čižinského (KDU-ČSL) si na to stěžovali například příbuzní pacientů pražské Nemocnice Na Bulovce. Zamítnutí v souladu s vládním postojem navrhl lékař a poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Argumentoval mimo jiné tím, že některé nemocnice sousedí se hřbitovy, kde je reklama na pohřební služby běžná a přirozená.