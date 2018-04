Sněmovna odložila projednávání zmírnění protikuřáckého zákona

Sněmovna se tento týden nezabývala návrhem na zmírnění protikuřáckého zákona. Jednání přesunula na příští pátek. Termín prosadil při projednávání změn programu klub ANO. Podle jeho předsedy Jaroslava Faltýnka totiž ve středu Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o zrušení části zákona na podnět skupiny senátorů.

Aktuální návrh na zmírnění protikuřáckého zákona by provozovatelům umožnil zřizování kuřáren v restauracích, divadlech a dalších kulturních zařízeních. Menší hospody nebo bary, ve kterých se nepodává jídlo, by pak mohly být kuřácké. Ústavní soud bude o zrušení části zákona rozhodovat po víc než roce. Podle senátorů, by veřejná moc neměla lidem vnucovat životní styl, který sama považuje za správný.