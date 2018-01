Sněmovna odložila jednání o Babišově vládě do úterý

Sněmovna ve středu o důvěře menšinové vládě šéfa ANO Andreje Babiše překvapivě nehlasovala. Jednání odložila do úterý 16. ledna. Rozhodla o tom na návrh ODS, který podpořily všechny ostatní frakce s výjimkou KSČM. Předchozí návrhy na odklad sněmovního jednání o Babišově vládě přitom přijaty nebyly. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura zdůvodnil svou žádost tím, že hodinová přestávka v jednání dolní komory nestačila jejímu mandátovému a imunitnímu výboru na jeho mimořádné jednání ke kauze Čapí hnízdo, v níž figuruje Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Sněmovna o osudu Babišovy vlády jednala zhruba sedm hodin. Kabinet přišel do dolní komory podpořit prezident Miloš Zeman. Ani jeho přímluva nezměnila nic na tom, že s výjimkou ANO žádná ze sněmovních stran pro důvěru hlasovat nebude, čehož si byl i Zeman vědom. Uvedl, že po další Babišově vládě bude žádat zajištění většinové podpory ve Sněmovně a že jí na její získání dá dostatečný časový prostor. Babišovi bývalí vládní kolegové Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) k tomu uvedli, že nynější Babišova vláda bez důvěry Sněmovny a v demisi bude moci být u moci dlouhé měsíce a vina za to bude kladena "zlým tradičním stranám". Důvodem odmítavého postoje nevládních stran k nynějšímu kabinetu bylo podle jejich představitelů především to, že se Babiš ani nepokusil získat jejich podporu. Programové prohlášení označovali kritici za nevěrohodné a nabízející každému něco.