Zprávy Sněmovna navzdory Senátu stvrdila zákon o rozpočtové odpovědnosti

18-01-2017 09:43 | Zdeňka Kuchyňová

Sněmovna přehlasovala senátní veto a opět schválila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má zavést nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Senát ho pokládá za neústavní ve vztahu k obcím. Senátoři už dříve prohlásili, že pokud je Sněmovna přehlasuje, obrátí se na Ústavní soud. Poukazovali hlavně na to, že jde o běžný, nikoli ústavní zákon, kterým se zasahuje do ústavního práva obcí ohledně jejich hospodaření. Vládní koalice ale zřejmě připraví novelu, která bude na výtky obcí reagovat. Zákon počítá s tím, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané. Zákon před poslanci kritizoval senátor ODS Miloš Vystrčil, který přišel senátní veto vysvětlit. Poukazoval například na to, že jde nikoli o ústavní, ale o běžný zákon, který může kterákoli příští koalice zase zrušit.

Počasí 18-01-2017 09:52 | Zdeňka Kuchyňová Zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Ojediněle slabé sněžení, zejména na horách a na severovýchodě území. Nejvyšší teploty -6 až -2 °C, v 1000 m na horách kolem -8 °C.

Novým šéfem Evropského parlamentu byl zvolen lidovec Tajani 18-01-2017 09:46 | Zdeňka Kuchyňová Novým předsedou Evropského parlamentu (EP) na další dvouapůlleté období byl ve Štrasburku zvolen kandidát nejsilnější frakce, evropských lidovců, Ital Antonio Tajani. V závěrečném souboji získal 351 hlasů a porazil tak kandidáta socialistů a jejich předsedu v EP Gianniho Pittellu, pro něhož hlasovalo 282 poslanců. Europoslanci vybrali předsedu parlamentu až ve čtvrtém kole. Tajani ve funkci vystřídá německého socialistu Martina Schulze, který EP předsedal pět let a nyní už nekandidoval. Europoslanci dnes budou volit místopředsedy Evropského parlamentu. Šanci má i český europoslanec Pavel Telička.

Brexit může krátce mírně omezit růst ČR, výrazný dopad se nečeká 18-01-2017 09:41 | Zdeňka Kuchyňová Zveřejněné představy Velké Británie o jejím vystoupení z EU mohou snížit ekonomický růst Česka v prvním roce po brexitu o několik desetin procentního bodu. Výrazně může brexit v navržené podobě ovlivnit například automobilky v případě ukončení bezcelního obchodu. Celkově ale dopady brexitu na českou ekonomiku budou omezené, bez výrazného dlouhodobého dopadu. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Podle Hospodářské komory se dopad brexitu může dotknout především konkrétních exportérů z Česka. Nejdůležitější je britský trh pro české strojaře a výrobce automobilů, u kterých se Británie podílí na celkových vývozech více jak ze čtyř procent, upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. "V tuto chvíli ale bezprostředně českým podnikům horší přístup na britský trh nehrozí. Nové podmínky (ať už dohoda, nebo nedohoda) by začaly platit nejdříve od roku 2019," uvedl.

Opoziční ODS a TOP 09 nechtějí zavedení otcovské dovolené 18-01-2017 09:38 | Zdeňka Kuchyňová Opoziční ODS a TOP 09 nechtějí zavedení nároku otců na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte, jak jej navrhuje vláda. Úpravu chtějí z novely o nemocenském pojištění pozměňovacím návrhem vypustit. Sněmovna my mohla o předloze hlasovat za dva týdny. Otcovská dovolená by podle pravicové opozice nezlepšila rodinné vazby ani rovnost mužů a žen, jak tvrdí kabinet. Vedle rozpočtových dopadů upozorňují ve zdůvodnění předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a Gabriela Pecková (TOP 09) taky na to, že živnostníci si často nemocenské pojištění neplatí, a na otcovskou dovolenou by tedy nedosáhli. Stanjura v debatě uvedl, že otcovská by byla novou plošnou sociální dávkou. Stát by podle něho měl spíše motivovat zaměstnavatele, aby dbali na slaďování pracovního a rodinného života.

Jurečka: Povinné trikolóry na vinných lahvích mi vadí 18-01-2017 09:36 | Zdeňka Kuchyňová Ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) vadí povinnost, aby čeští vinaři museli používat na vrcholu lahví povinné tzv. záklopky s českou vlaječkou. Výrobcům schválená novela vinařského zákona přikazuje použití logotypu na láhvi, konkrétně na záklopce však ne. Povinné značení logotypem přidali do novely zákonodárci ve třetím sněmovním čtení. Návrh připravované vyhlášky se nelíbí prezidentu Svazu vinařů ČR Tiboru Nyitrayovi. Ministerstvo podle něj do vyhlášky schválně nenapsalo, kam a v jaké velikosti by se měla vlaječka umístit, bude tak možné normu obcházet. Může být tak malá, že si jí nikdo ani nevšimne, řekl ČTK Nyitray. "Zásadně mi vadí povinné záklopky, povinné trikolory, které budou na vrcholu lahví. Jsou zde vinaři, kteří exportují své produkty, a tudíž není vždy asi z marketingového hlediska ideální, když tuto povinnost mají," uvedl pro ČTK Jurečka. Podle by mělo zůstat na svobodném rozhodnutí vinaře, zda chce logotyp na lahev umístit.

Premiér Sobotka je nakloněn pomoci krajům při zvyšování mezd řidičů 18-01-2017 09:32 | Zdeňka Kuchyňová Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je nakloněn tomu, aby vláda pomohla krajům při financování růstu mezd řidičů linkových autobusů. Sobotka to řekl po jednání s hejtmany. Místopředseda Asociace krajů a liberecký hejtman Martin Půta (STAN) premiérovu garanci vítá a věří, že se výsledky jednání projeví již v únorových mzdách řidičů. Příští týden Sobotka předloží problém koaliční radě. Nařízení o zvýšení mezd řidičů od letošního ledna schválila vláda. Premiér uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poskytne krajům metodickou pomoc, jak mají legislativně zapracovat zvýšení peněz do smluv s dopravci. Asociace krajů vytvoří vzorové smlouvy, aby se vedení regionů v budoucnu vyhnula právním problémům. Kraje pak mají vládě poskytnout do poloviny února propočty nákladů, které budou muset v souvislosti se zvýšením mezd vynaložit.

Ministr Zaorálek: Británie musí počítat s recipročními opatřeními unie 18-01-2017 09:28 | Zdeňka Kuchyňová Pokud bude Velká Británie kontrolovat počet příchozích z Evropské unie, musí počítat s recipročním opatřením ze strany unijních zemí. ČTK a České televizi to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). V souvislosti s projevem, ve kterém se britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila k představám země o dalšímu postupu během procesu vystupování země z unie, ocenil, že zazněla konečně jasnější slova. Podle Zaorálka bylo takové prohlášení potřeba. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) je projev Mayové "uznáním reality". Mayová dnes oznámila, že Británie nechce ani částečné či přidružené členství v unii. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur a mimo jiné i kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí.



Prohlášení Mayové o zavedení takzvaného tvrdého brexitu není podle premiéra Sobotky překvapením, protože není možné regulovat volný pohyb v EU a současně být součástí evropského trhu. "Je to uznání reality a zčásti popření argumentů, které používali stoupenci brexitu před referendem. Pro nás se nic nemění, budeme hájit zájmy českých občanů v Británii," řekl novinářům.

Průměrná sazba hypoték v prosinci zůstala na minimu 1,77 procenta 18-01-2017 09:25 | Zdeňka Kuchyňová Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci zůstala na listopadovém historickém minimu 1,77 procenta. Objem i počet hypoték v tomto měsíci klesl. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Index sleduje od roku 2003 průměrnou úrokovou sazbu hypoték v ČR bez ohledu na dobu fixace. V prosinci začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. V prosinci bylo sjednáno 8684 hypotečních úvěrů, což je o 5702 smluv méně než v listopadu. V posledním měsíci roku objem hypoték klesl o více než 12 miliard korun na 17,67 miliardy Kč. Pokles je to sice výrazný, ale listopad byl extrémní svou výší hypoték.



Od dubna vstoupí v platnost další sada omezení ze strany ČNB, která již na klienty dopadne výrazněji. Nejenže si lidé nebudou moci vzít více než 90procentní hypotéku, ale banky navíc budou smět poskytnout jen 15 procent ze všech úvěrů s akontací do 20 procent. "Při průměrných současných cenách nových bytů to znamená mít našetřeno v podstatě milion korun. Nebo ho dofinancovat z jiných, obvykle dražších zdrojů," dodal šéf představenstva developerské firmy Central Group Dušan Kunovský.