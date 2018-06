Sněmovna dala šanci návrhům na zavedení obecného referenda. Po úvodním kole dnes podpořila ústavní předlohy SPD Tomia Okamury, ČSSD i KSČM. Liší se parametry i například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat. Všechny tři návrhy čelily snahám o zamítnutí, kritici je ale neprosadili. Uzákoněním referenda se nyní budou zabývat ústavně-právní výbor a ústavní komise. Z debaty poslanců vyplynulo, že základem pro další projednávání by se mohla stát sociálnědemokratická předloha, která vychází z návrhu někdejší vlády. Je nejpřísnější, její parametry by se ale mohly v dalších diskusích zmírnit. Zaznělo ale také, že pokud by Sněmovna konečnou normu schválila, může narazit v Senátu.