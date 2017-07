Do tří let bude v Česku nejspíš zavedeno povinné čipování psů. Od roku 2020 to má zavést novela veterinárního zákona, kterou schválila Sněmovna. Novelu, která má také zpřísnit podmínky pro chov psů, nyní dostane k projednání Senát. Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Prosadil to sněmovní zemědělský výbor ve spolupráci s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Místopředseda výboru Herbert Pavera z klubu TOP 09 a Starostové si od toho slibuje to, že "pro veterinární správu bude mnohem lepší při kontrolách psů zjistit, zda ten pes pochází množíren". Kritici však už dříve upozorňovali na to, že množírny budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.