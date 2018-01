Slovinci chtějí Plečnikovy stavby dostat do UNESCO sami, bez ČR

Česká republika a Slovinsko nebudou už společně připravovat nominaci staveb slovinského architekta Josipa Plečnika na seznam UNESCO. Slovinci se rozhodli na doporučení expertů připravit jen nominaci národní, podle odborníků má větší šanci na úspěch. ČTK to řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Společná nominace se chystala šest let a měla se posílat už letos. Projekt zahrnoval i pražský kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Kostel je národní kulturní památkou, právě prochází velkou rekonstrukcí, která měla být také jedním z kroků k nominaci na prestižní seznam. Slovinsko bylo hlavní koordinátor příprav. Od Plečnikova úmrtí, jehož největší stopa v Česku je na Pražském hradě, uplynulo loni 60 let.