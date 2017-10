Slovenský ústavní soud rozhodne o stížnosti ve sporu ÚPN a Babiše

Slovenský ústavní soud dnes dopoledne rozhodne o stížnosti Ústavu paměti národa (ÚPN) proti pravomocným verdiktům slovenských soudů, podle nichž šéf českého hnutí ANO Andrej Babiš je neoprávněně uváděn v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako její agent. ÚPN si zejména stěžuje, že soudy porušily jeho právo na soudní ochranu, když ve prospěch Babiše vypovídali bývalí příslušníci StB, aniž byli zbaveni mlčenlivosti.

Pokud tříčlenný senát ústavního soudu stížnosti vyhoví, měl by zrušit rozhodnutí bratislavského krajského soudu i slovenského nejvyššího soudu, které potvrdily verdikt okresního soudu ve prospěch Babiše. Při opětovném projednání případu by obecné soudy musely postupovat v souladu s rozhodnutím ústavního soudu. V případě zamítnutí stížnosti by ÚPN již neměl právní prostředky, kterými by verdikty slovenských soudů v Babišově případu mohl zvrátit. Bratislavský rodák Babiš vědomou spolupráci s StB opakovaně popřel.