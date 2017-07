Slovanskou epopej Alfonse Muchy by mohli lidé vidět příští rok na výstavě v Obecním domě. Plátna jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM), kam byla uložena po návratu z výstavy v Tokiu. ČTK to sdělila vedoucí PR a marketingového oddělení GHM Michaela Vrchotová. Epopej byla vystavena v Japonsku od 8. března do 5. června a vidělo ji na 662.000 diváků. Do dalších měst by cestovat neměla.