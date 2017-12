Šlechtová se chce zaměřit na vybavení vojáků i jejich platy

Výstroj vojáků a technické vybavení armády budou jednou z priorit ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO). Nová šéfka resortu to řekla po setkání s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem. Ministryně se chce zaměřit také na nábor nových vojáků i členů aktivních záloh. S Bečvářem se bavili také o zahraničních misích české armády. Šlechtová řekla, že Česko neplánuje poslat vojáky do Libye. O budoucím nasazením české jednotky v Libyi mluvil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Společným cílem generálního štábu a ministryně je také obsazení 30.000 míst v české armádě. Stropnický letos v červenci oznámil, že tento záměr bude splněn do pěti až sedmi let. Šlechtová zmínila také, že se chce zaměřit na platové podmínky vojáků.