Šlechtová: ČR má smluvně zajištěno 41 pct z evropských fondů

Česká republika měla ke konci září smluvně zajištěno 41,3 procenta evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 241,2 miliardy korun z celkově přidělených 584,5 miliardy korun. Na webu to uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Podle zástupců opozičních stran je třeba zajistit větší rovnoměrnost čerpání a zároveň ho zjednodušit. MMR podle Šlechtové do října splnilo 40procentní cíl, který si stanovilo do konce roku. Podle některých opozičních politiků však plán nebyl příliš ambiciózní.

Z jednotlivých operačních programů je na tom nejlépe program Zaměstnanost, který má smluvně zajištěny přes dvě třetiny z přidělených 55 miliard korun. Nejhůře čerpá operační program Praha - pól růstu zhruba s 15 procenty.