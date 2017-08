Fotbalisté pražské Slavie prohráli v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie 0:2 a vzdálil se jim postup do základní skupiny. Český šampion na Kypru nezachytil začátek a v prvních deseti minutách inkasoval obě branky po trefách Igora De Camarga a Stathise Aloneftise. Odveta se hraje v Edenu příští středu. Slávisté usilují o druhý postup do skupiny Ligy mistrů v historii, hlavní fázi si zahráli dosud jen v roce 2007. Pokud by se jim v odvetě podařilo dvojzápas otočit, získali by zároveň prémii téměř 385 milionů korun. V případě vyřazení s APOELem by si červenobílí na podzim zahráli skupinu méně prestižní Evropské ligy.