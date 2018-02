Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu konkurenci exekutorů

Skupině senátorů se nelíbí, že si věřitelé mohou vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora. Napadli proto u Ústavního soudu příslušné ustanovení exekučního řádu. Pokud by soud návrhu na zrušení části zákona vyhověl, měla by se podle senátorů zavést místní příslušnost exekutorů. Dlužníkům by se tím mohly snížit náklady na vymáhání jejich dluhů. Skupina senátorů očekává, že pokud Ústavní soud podnětu vyhoví, do zákona se zavede i pravidlo, že pokud bude mít jeden dlužník více nesplácených dluhů, bude je vymáhat jediný exekutor.