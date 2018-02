Skupina českých katolíků píše papeži, ať neprodlouží Dukovi mandát

Skupina českých katolíků napsala dopis papeži Františkovi, ve kterém ho vyzývají, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi. Ten koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát, což si ale někteří věřící nepřejí, řekl ČTK jeden ze signatářů dopisu papeži Jan Bierhanzl. V dopise kritizují zejména údajné "hnědnutí" katolické církve pod vedením kardinála Duky a vyzývají papeže, aby jmenoval někoho nového. Arcibiskupství uvedlo, že dopis Duka nemá, a nemůže proto na něj reagovat.

Kardinál Dominik Duka občas sklízí kritiku zejména od mladších věřících za některé své názory či za podle nich příliš velký příklon k některým politickým představitelům. Dlouhodobě dobré vztahy má s prezidentem Milošem Zemanem, nedávno mu jako jeden z mála představitelů české katolické církve blahopřál ke znovuzvolení. Kardinála kritizují i gay a lesbické komunity, podle nich jejich příslušníky Duka považuje za hrozbu katolické církvi; veřejně to však nikdy neprohlásil. Jiní kritizují jeho slova o tom, že uprchlíci by měli najít odvahu vrátit se do zemí svého původu.