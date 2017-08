Osm základních škol v Ústeckém kraji se v novém školním roce zapojí do projektu revoluční výukové metody izraelského odborníka na rozvoj talentů Ophera Brayera. Dětem má pomoci zásadně rozvinout jejich kreativitu, matematické myšlení a schopnost učit se, řekl ČTK Ondřej Klein z Inovačního centra Ústeckého kraje. Centrum už teď školí pedagogy. Vzdělávací projekt Stages kombinuje rozvoj matematického myšlení s kreativitou a staví na hře a komplexnosti. Jeho smyslem je trénovat mozek. "Žáky čeká v rámci tradiční výuky každý den 22 minut předem připravených her na rozvoj kreativity a matematického myšlení. Každou z nich budou hrát přitom pouze jednou," řekl ČTK Klein. Do zdánlivě nesouvisejících činností, jako je tanec, kreslení nebo karate, se přitom prolíná matematika.