Škody v povinném ručení rostou, pojistky mají zdražovat

Škody v pojištění odpovědnosti za provoz vozidla rostou, takže povinné ručení by obecně mělo zdražovat, zejména rizikovým klientům. Shodly se na tom pojišťovny, které ČTK oslovila. Sazby podle nich neporostou klientům, kteří jezdí bez nehod. Pojišťovny se stále více snaží o to, aby cena výrazněji odrážela to, jak řidič skutečně jezdí. "Nejvíce si připlatí mladí řidiči a také klienti s více škodami, naopak dobré řidiče zvýhodňujeme," uvedla mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. Povinné ručení se podle ní jako celek dostalo pod hranici profitability. Důvodem je vedle konkurenčního boje především dramaticky rostoucí odškodnění u újem na majetku a zejména na zdraví, podotkla.

Povinné ručení poskytuje 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, některé i počtu ujetých kilometrů. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy.