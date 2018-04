Škoda Auto bude část produkce vyrábět v Německu

Česká automobilka Škoda Auto bude část produkce vyrábět v německém Osnabrücku. Serveru Auto.cz to řekl ředitel firmy Bernhard Maier. Důvodem je podle něj zaplnění vlastních výrobních kapacit Škody v Evropě. Neupřesnil však, co tam bude Škoda Auto vyrábět. V Evropě bude podle Maiera muset česká automobilka investovat do rozšíření výroby. Firma zvažuje restrukturalizaci, stavbu nové továrny i další alternativy, plány budou ujasněny během příštích tří až čtyř měsíců. Loni se objevily spekulace, že Škoda Auto přesune z Česka do Německa výrobu následníka modelu Superb. Česká automobilka ani mateřský koncern Volkswagen tehdy spekulace nepotvrdily ani nevyvrátily.