Sklizeň ovoce loni klesla o 21 procent na 119.310 tun

Loňská sklizeň ovoce v sadech českých ovocnářů klesla meziročně o 21 procent na 119.310 tun a byla druhou nejnižší sklizní od roku 1990 na území Česka. Důvodem propadu úrody byly jarní mrazy. Ztráty na tržbách ovocnáři odhadli na půl miliardy korun. Od státu by na kompenzacích mohli dostat až 208 milionů korun. ČTK to na Ovocnářských dnech v Hradci Králové řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Kompenzace podle něj ovocnářům nenahradí všechny ztráty, ale umožní jim přežít. "Mrazy, proti kterým se nelze pojistit, přišly loni pošesté z posledních jedenácti sezon. Bez kompenzací by se někteří ovocnáři dostali do existenčních problémů," dodal Ludvík. Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se v průměrném roce pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.