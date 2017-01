22-01-2017 09:09 | Martina Bílá

Navrátil byl členem protinacistického odboje, po válce ho komunisté věznili v uranových dolech. Po revoluci se podílel na obnově Junáka, jehož členem byl od 30. let minulého století. V 90. letech byl jeho starostou a až do svého úmrtí místostarostou. V roce 2002 světové skautské ústředí udělilo Navrátilovi nejvyšší vyznamenání.

V pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu se dnes uskuteční poslední rozloučení s někdejším politickým vězněm a skautským činovníkem Jiřím Navrátilem, který zemřel v pondělí ve věku 93 let. Zádušní mši bude sloužit emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který se také hlásí ke skautskému hnutí. Zazní i vzpomínky na Navrátilovo celoživotní působení ve skautingu a hudba.

Ve věku 71 let zemřel po dlouhé těžké nemoci herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. ČTK to sdělil jeho bratr, bývalý senátor Josef Pavlata.



Pavlata prošel na začátku během své kariéry nejprve divadly v Kladně a Mladé Boleslavi, od roku 1969 pak hrál přes 20 let v Praze Na Poříčí v Divadle E.F.Buriana. Po třech sezónách v Divadle ABC se stal v roce 1994 na další téměř čtvrtstoletí členem souboru Činoherního klubu. Jeho nezaměnitelný hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce, namluvil tisíce větších i menších rolí