Zprávy Situace Romů v základních školách se příliš nezměnila

06-01-2017 15:08 | Martina Bílá

Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo ministerstvo školství. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje mohou být zkresleny subjektivním přístupem ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole. Může to tak zkreslit i posuzování trendů. Počty romských žáků s ohledem na program, podle kterého se vzdělávají, se zjišťovaly počtvrté. Podruhé byly zapojeny všechny školy. Používá se definice, podle níž je za Roma považován ten, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka tohoto etnika považuje okolí. Ředitelé nespojují údaje s konkrétními žáky, poskytují jen odhady za celou školu.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Prymula: V ČR je epidemie chřipky, nejvíce nemocných je na Moravě 06-01-2017 15:51 | Zdeňka Kuchyňová V celém Česku je plošná chřipková epidemie. Novinářům to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Podle něj nemocných chřipkou "raketově" přibylo a v současnosti je 1528 nemocných na 100.000 obyvatel. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové se nemocnost chřipkou v zemi zvýšila proti minulému týdnu o téměř 49 procent. Nemocných přibylo ve všech věkových skupinách a ve všech krajích, nejvíce jich je ale v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Na severu Moravy tento týden evidují pět závažných případů chřipky, z toho jedno úmrtí.

Situace Romů v základních školách se příliš nezměnila 06-01-2017 15:08 | Martina Bílá Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo ministerstvo školství. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje mohou být zkresleny subjektivním přístupem ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole. Může to tak zkreslit i posuzování trendů. Počty romských žáků s ohledem na program, podle kterého se vzdělávají, se zjišťovaly počtvrté. Podruhé byly zapojeny všechny školy. Používá se definice, podle níž je za Roma považován ten, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka tohoto etnika považuje okolí. Ředitelé nespojují údaje s konkrétními žáky, poskytují jen odhady za celou školu.

Ve Vltavě v Praze plavali otužilci, voda měla 0,9 stupně Celsia 06-01-2017 14:50 | Martina Bílá Přes dvě desítky otužilců plavaly v Praze ve Vltavě u Karlova mostu. Voda měla 0,9 stupně Celsia, vzduch mínus osm stupňů. Do řeky se ponořili z paluby dvou lodí u pátého mostního pilíře, kde byl do Vltavy ve 14. století svržen svatý Jan Nepomucký, patron všech plavců a loďařů. Česká otužilecká unie pořádala tuto akci posedmé.

Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, nejméně od roku 1961 06-01-2017 14:13 | Martina Bílá Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, což bylo o 115 méně než v roce 2015. Počet usmrcených byl nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Policisté loni zaznamenali nárůst obětí nehod v nákladních autech, klesl naopak počet usmrcených řidičů osobních aut, motorkářů, cyklistů i chodců. Novinářům to řekli šéf dopravní policie Tomáš Lerch a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Počet usmrcených osob je podle Lercha stále vysoký. Upozornil, že podle cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nemělo v roce 2016 na silnicích zahynout více než 465 lidí, přitom jich bylo o 80 více.

Jurečka nebude kandidovat na předsedu KDU-ČSL proti Bělobrádkovi 06-01-2017 13:31 | Martina Bílá Ministr zemědělství Marian Jurečka nebude kandidovat na předsedu KDU-ČSL proti vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi. Řekl to serveru iDNES.cz s tím, že nechce štěpit stranu. Bělobrádek bude v květnu na lidoveckém sjezdu obhajovat předsednickou funkci, Jurečka je nyní prvním místopředsedou KDU-ČSL.

Výstava u Národního divadla připomíná mluvčí Charty 77 06-01-2017 13:22 | Martina Bílá O pronásledování Charty 77, jejím významu i o několika mluvčích tohoto hnutí je venkovní výstava nazvaná "Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77". Připravil ji Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek. Veřejnost si 16 panelů bude moct prohlédnout do 27. ledna na náměstí Václava Havla, jak se nově jmenuje piazzetta Národního divadla v Praze. Ústav vybral 12 mluvčích z 35, kteří do roku 1989 Chartu 77 zastupovali. Kolemjdoucí se tak mohou seznámit například s Václavem Malým, Václavem Havlem, Janem Patočkou, Bedřichem Placákem, Zdenou Tominovou či Martou Kubišovou. Od roku 1989 do roku 1992, kdy Charta oficiálně zanikla, působilo u Charty 77 dalších devět mluvčích.

Veterináři nařídili vybití drůbeže do tří km od ohnisek chřipky 06-01-2017 13:10 | Martina Bílá Veterináři rozhodli, že se vybije veškerá drůbež v okruhu tří kilometrů od ohnisek ptačí chřipky na jižní Moravě. Vedle drobných chovů půjde i o reprodukční chov kachen, kde je 6000 ptáků. Zničit se v něm také bude muset 60.000 násadových vajec. O kolik kusů drůbeže celkem půjde, se zatím přesně neví. Ptačí chřipka se do Česka dostala zhruba po deseti letech, je i ve většině evropských států. V Česku jsou zatím potvrzena tři ohniska na jižní Moravě.

Dokončení rekonstrukce hlavního nádraží vyjde na půl miliardy Kč 06-01-2017 13:08 | Martina Bílá Náklady na dokončení rekonstrukce historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží se budou pohybovat kolem 500 milionů korun. Samotné stavební práce nezačnou dříve než v roce 2018. ČTK to řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Podle ministra dopravy Dana Ťoka si SŽDC letos nechá vypracovat studii a projektovou dokumentaci na dokončení rekonstrukce. SŽDC vypověděla loni na podzim nájemní smlouvu na nádraží firmě Grandi Stazioni, která nestihla komplex včas zrekonstruovat. SŽDC zaplatila firmě 565 milionů korun jako úhradu prokazatelných nákladů, které při rekonstrukci proinvestovala, a o dalších 200 milionů se správa železnic s italskou firmou soudí.

Odbory: Některé nemocnice nezvýšily od ledna platy o 10 procent 06-01-2017 12:56 | Martina Bílá Většině pracovníků v nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi, se od ledna nezvýšily mzdy o deset procent, jak loni rozhodla vláda. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi nemocnicemi udělaly zdravotnické odbory. Závěry představili zástupci odborů novinářům. Například v jihočeských krajských nemocnicích dostanou přidáno sedm až osm procent, a to od února nebo března. V některých nemocnicích si polepší jen lékaři a sestry, ostatní personál přidáno nedostane. Mnohé nemocnice už dříve argumentovaly tím, že jim navýšení peněz z úhradové vyhlášky na desetiprocentní zvýšení tarifů nestačí.