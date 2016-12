28-12-2016 11:43 | Zdeňka Kuchyňová

V Česku by v příštím roce mohly začít fungovat ošetřovatelské domy, které by poskytovaly zdravotní i sociální služby. Klienti by si platili stravu a pobyt, na opatrování by mohli využít příspěvek od státu. Ošetřování by jim pak hradily zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z chystané novely o sociálních službách. Systém dlouhodobé péče v Česku chybí. Podle odborníků je největší překážkou propojení sociálních a zdravotních služeb financování. Experti poukazují na to, že péče o nesoběstačné klienty v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) je téměř stejná a také stejně stojí. Zdravotní pojišťovny ale nechtějí hradit ošetřování v sociálních zařízeních a ministerstvo práce, které poskytuje dotace a příspěvky na péči, zas nechce platit léčbu. Autoři návrhu zmínili, že jsou nyní časté "sociální hospitalizace" - člověk sice už léčení nepotřebuje, bez péče se ale neobejde. Podle autorů by se měl poměr zdravotních a sociálních služeb měnit podle potřeb pacienta. V ošetřovatelském domě by klient měl mít ošetření, rehabilitaci i paliativní péči.