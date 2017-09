Sestra Čecha zabitého v Londýně dala stížnost do Štrasburku

Právní zástupci sestry Čecha, jenž byl loni v září zabit v Londýně, podali stížnost k Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Uvedla to televize Prima. Chtějí zvrátit rozsudek britského soudu, který v dubnu vynesl nad mužem obviněným z vraždy osvobozující verdikt. Pokud soud stížnost přijme, Česká republika sestru oběti podpoří, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) už v dubnu uvedl, že Česko se s rozhodnutím britského soudu nehodlá smířit a udělá vše pro to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. "Evropský soud pro lidská práva jediný může nařídit nové projednání. To je dnes jediná instance, která přichází v úvahu a která je podle mě schopná zjednat tu spravedlnost, po které musí každý normální člověk volat," řekl tehdy Zaorálek.

Případ se stal loni v září. Devětadvacetiletý Raymond Sculley na Čecha, který žil v Británii řadu let, zaútočil podle záběrů bezpečnostní kamery řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně.