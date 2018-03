Šestou noc po sobě padaly mrazivé teplotní rekordy

Šestou noc po sobě v Česku padly mrazivé teplotní rekordy. V uplynulé noci je naměřili na 13 ze 148 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejméně teploměr ukázal na jizerskohorské stanici u rašeliniště na Jizerce, bylo tam minus 26,6 stupně Celsia. Stanice ale funguje jen pět let, mezi rekordy se tak její tento údaj nezapíše. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Míst s naměřenými rekordy v předešlých nocích přibývalo, v noci na čtvrtek dosavadní minimum zaznamenala asi čtvrtina stanic.