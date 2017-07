Sérii výstav malíře Miloslava Troupa konanou u příležitosti 100. výročí jeho narození zakončí v závěru letošního roku expozice v Křížové chodbě Strahovského kláštera. Největší prostor tam naleznou Troupovy obrazy s křesťanskými náměty a sakrální tematika. Jeho díla nyní vystavuje Obecní dům v Praze. ČTK o tom informovali zástupci společnost Troup 2017. Retrospektivní výstava v Obecním domě nazvaná Miloslav Troup - 100 let do 15. září nabízí stěžejní díla z malířovy tvorby včetně dosud nevystavovaných maleb ze soukromých sbírek, gobelínů a ilustrační tvorby. Na výstavě je také Troupův obraz Žlutý anděl, který patří do umělcova pařížského období a který byl za 550.000 korun vydražen v červnové aukci. Zapůjčil ho nový majitel. Obecní dům vystavuje také portrét nazvaný Jacqueline. Dívka se původně jmenovala Lee Bouvierová. Studovala v Paříži a pravděpodobně byla umělcovou modelkou a láskou. Pak se vrátila do USA, kde se stala manželkou bývalého amerického prezidenta J. F. Kennedyho. "Akce v Obecním domě bude naprosto dominantní. Měla by představit to nejlepší z Troupova díla," uvedl před zahájením výstavy člen společnosti Troup 2017 a synovec malíře Zdeněk Troup.