Seniorka na Semilsku zapomněla v baru veškeré úspory

Kuriózní případ domnělé krádeže řešili policisté na Semilsku. Devětaosmdesátiletá žena oznámila, že jí někdo z bytu ukradl kabelku s úsporami. Jak ale vyšetřování ukázalo, čilá paní nechala kabelku naditou penězi v oblíbeném baru. Měla štěstí, hosté ji odevzdali hostinskému, a ten kabelku předal policii. Paní do policejního protokolu mimo jiné uvedla, že si před dvěma lety vybrala z peněžního ústavu veškeré úspory, které potom měla doma k dispozici, aby se nemusela nějak omezovat ve svých výdajích. Peníze si uložila do obálky a tu nosila v kabelce. "Nutno dodat, že i přes svůj věk žije paní stále velmi aktivním společenským životem a ráda si zajde třeba i několikrát do týdne do svého oblíbeného baru. Povídá si s lidmi, přitom vypije malé pivo nebo jen limonádu a jde zase domů," popsala zvyky seniorky policejní mluvčí. Při kontrole kabelky navíc policisté zjistili, že paní vůbec nevěděla, kolik peněz u sebe nosí. V nadité obálce nebylo 116.000, jak nahlásila, ale dokonce 181.200 korun.