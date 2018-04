Senátoři ČSSD jsou proti vstupu strany do vlády s hnutím ANO

Senátoři ČSSD chtějí, aby sociální demokracie nešla do koaliční vlády ANO a zůstala v opozici. Chtějí v tomto smyslu působit na členskou základnu ČSSD před případným vnitrostranickým referendem. Respektují sice páteční rozhodnutí předsednictva ČSSD o znovuotevření jednání, za podmínek, které ANO nabízí, by však podle nich ČSSD do vlády vstupovat neměla. Senátory pobouřilo, že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili. Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že razantním výrokům senátorů ČSSD o vyjednávání s ANO nerozumí. Odmítavý postoj předsedy Senátu Milana Štěcha a dalších senátorů z ČSSD je podle něj dlouho znám.