Senát schválil vyřazení čínského léčitelství ze zdravotních oborů

Senát schválil senátorský návrh na vyřazení terapeuta a specialisty čínské medicíny ze seznamu odborných zdravotnických pracovníků. Rozhodl o tom navzdory tomu, že loni jejich zařazení do seznamu umožnil. Změnu zákona o uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání nyní dostanou k posouzení vláda a Sněmovna. Kritici uzákonění podmínek pro vzdělání terapeuta a specialisty čínské medicíny tvrdí, že jde o léčitelství. Patří k nim také Česká lékařská komora nebo lékařské fakulty. Nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s tím ztotožnil. Chtěl by letos předložit zákon o léčitelství, který by měl tradiční čínskou medicínu zahrnovat. Proti novele vystoupila Daniela Filipiová (ODS), podle níž je srovnávání tradiční čínské medicíny s léčitelstvím jejím znevážením.