Zprávy Senát budou zaměstnávat nová pravidla pro národní parky

18-01-2017 09:11 | Zdeňka Kuchyňová

Senát dnes budou zaměstnávat hlavně nová pravidla pro národní parky. Očekává se, že se při jejich projednávání znovu střetnou zastánci preferující ochranu přírody, kteří podporují vládní předlohu, a obhájci zájmů obcí a obyvatel na území parků. Senátní výbory pro životní prostředí a zemědělství doporučily vládní novelu zamítnou, ústavně-právní výbor odsouhlasil její značné úpravy. Ekologové z Hnutí Duha tvrdí, že úpravy umožní rozprodej veřejných pozemků a zástavbu na území Národního parku Šumava a významnou část lesů národních parků obhospodařovat.

Premiér Sobotka je nakloněn pomoci krajům při zvyšování mezd řidičů 18-01-2017 09:32 | Zdeňka Kuchyňová Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je nakloněn tomu, aby vláda pomohla krajům při financování růstu mezd řidičů linkových autobusů. Sobotka to řekl po jednání s hejtmany. Místopředseda Asociace krajů a liberecký hejtman Martin Půta (STAN) premiérovu garanci vítá a věří, že se výsledky jednání projeví již v únorových mzdách řidičů. Příští týden Sobotka předloží problém koaliční radě. Nařízení o zvýšení mezd řidičů od letošního ledna schválila vláda. Premiér uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poskytne krajům metodickou pomoc, jak mají legislativně zapracovat zvýšení peněz do smluv s dopravci. Asociace krajů vytvoří vzorové smlouvy, aby se vedení regionů v budoucnu vyhnula právním problémům. Kraje pak mají vládě poskytnout do poloviny února propočty nákladů, které budou muset v souvislosti se zvýšením mezd vynaložit.

Ministr Zaorálek: Británie musí počítat s recipročními opatřeními unie 18-01-2017 09:28 | Zdeňka Kuchyňová Pokud bude Velká Británie kontrolovat počet příchozích z Evropské unie, musí počítat s recipročním opatřením ze strany unijních zemí. ČTK a České televizi to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). V souvislosti s projevem, ve kterém se britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila k představám země o dalšímu postupu během procesu vystupování země z unie, ocenil, že zazněla konečně jasnější slova. Podle Zaorálka bylo takové prohlášení potřeba. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) je projev Mayové "uznáním reality". Mayová dnes oznámila, že Británie nechce ani částečné či přidružené členství v unii. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur a mimo jiné i kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí.



Prohlášení Mayové o zavedení takzvaného tvrdého brexitu není podle premiéra Sobotky překvapením, protože není možné regulovat volný pohyb v EU a současně být součástí evropského trhu. "Je to uznání reality a zčásti popření argumentů, které používali stoupenci brexitu před referendem. Pro nás se nic nemění, budeme hájit zájmy českých občanů v Británii," řekl novinářům.

Průměrná sazba hypoték v prosinci zůstala na minimu 1,77 procenta 18-01-2017 09:25 | Zdeňka Kuchyňová Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci zůstala na listopadovém historickém minimu 1,77 procenta. Objem i počet hypoték v tomto měsíci klesl. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Index sleduje od roku 2003 průměrnou úrokovou sazbu hypoték v ČR bez ohledu na dobu fixace. V prosinci začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. V prosinci bylo sjednáno 8684 hypotečních úvěrů, což je o 5702 smluv méně než v listopadu. V posledním měsíci roku objem hypoték klesl o více než 12 miliard korun na 17,67 miliardy Kč. Pokles je to sice výrazný, ale listopad byl extrémní svou výší hypoték.



Od dubna vstoupí v platnost další sada omezení ze strany ČNB, která již na klienty dopadne výrazněji. Nejenže si lidé nebudou moci vzít více než 90procentní hypotéku, ale banky navíc budou smět poskytnout jen 15 procent ze všech úvěrů s akontací do 20 procent. "Při průměrných současných cenách nových bytů to znamená mít našetřeno v podstatě milion korun. Nebo ho dofinancovat z jiných, obvykle dražších zdrojů," dodal šéf představenstva developerské firmy Central Group Dušan Kunovský.

Sport 18-01-2017 09:19 | Zdeňka Kuchyňová Tenisté Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková si zahrají třetí kolo grandslamového Australian Open. Plíšková porazila sedmadvacátou nasazenou Irinu Beguovou z Rumunska 6:4, 7:6 a v boji o osmifinále v Melbourne vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Angelique Kerberovou z Německa. Desátý nasazený Berdych si poradil s Američanem Ryanem Harrisonem 6:3, 7:6, 6:2. Ve čtyřhře postoupily do 2. kola turnajové dvojky a předloňské vítězky turnaje Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Vypadl naopak Radek Štěpánek s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, kteří nestačili na pár domácí Matthew Barton, Matthew Ebden 2:6 a 4:6.



Ani nejlepší český tenista Tomáš Berdych se nezúčastní prvního kola Davisova poháru proti Austrálii. Desátý hráč světa to oznámil na tiskové konferenci po výhře ve 2. kole Australian Open. Zápas na stadionu Kooyong v Melbourne se uskuteční od 3. do 5. února. Před Berdychem se kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi z utkání omluvili Adam Pavlásek a Lukáš Rosol. Jedničkou týmu nejspíše bude Jiří Veselý, kterého doplní zkušený Radek Štěpánek. Premiéra pak zřejmě čeká Jana Šátrala (164. v žebříčku ATP) či Zdeňka Koláře (238.).



Hokejisté Sparty si zahrají finále Ligy mistrů. Pražané si vybojovali postup přes švédský tým Växjö Lakers, který po úvodní semifinálové výhře 2:1 porazili i v domácí odvetě 4:0. Čisté konto vychytal Tomáš Pöpperle. O vítěznou trofej se sparťané utkají s obhájcem prvenství švédskou Frölundou, která se dostala do finále i ve třetím ročníku obnovené soutěže.



Basketbalisté Nymburka zdolali v předposledním kole skupiny Ligy mistrů favorizované Monako 76:66. Český celek prodloužil domácí pohárovou neporazitelnost, která trvá od listopadu 2015, na dvanáct zápasů za sebou. Navíc si pojistil třetí místo v tabulce, neboť jeho konkurent Aris Soluň prohrál doma s Frankfurtem.



Volejbalisté Karlovarska vybojovali ve Finsku postup do osmifinále Poháru CEV a v evropských soutěžích slaví největší úspěch v krátké klubové historii. Po domácí prohře 2:3 s Tiikeritem Kokkola vyhráli odvetu 3:1. V další fázi narazí na vítěze souboje mezi řeckým Olympiakosem Pireus a ruským Surgutem.

V Praze začíná přehlídka filmů japonského režiséra Mijazakiho 18-01-2017 09:12 | Zdeňka Kuchyňová V pražském kině Bio Oko začíná přehlídka legendy animovaného filmu, japonského režiséra Hajaa Mijazakiho. Potrvá do 27. ledna. Diváci budou mít možnost vidět celkem sedm celovečerních filmů jednoho z nejvlivnějších animátorů druhé poloviny 20. století, jehož filmy vydělaly po celém světě téměř jednu miliardu dolarů. Většina snímků se v tuzemské distribuci objeví poprvé. K přehlídce se od 26. ledna do 29. ledna připojí také brněnské Univerzitní kino Scala. Uvedeny budou filmy Princezna Mononoke, Zámek v oblacích (Howlův kráčející hrad), Můj soused Totoro, Laputa: Nebeský zámek, Cesta do fantazie, Naušika z větrného údolí a Doručovací služba čarodějky Kiki.

Thajská policie zatkla Čecha obviněného z šíření HIV 18-01-2017 09:12 | Zdeňka Kuchyňová Thajská policie zatkla na ostrově Pchúket českého občana, který je podezřelý z vědomého šíření viru HIV způsobujícího nemoc AIDS. Uvedla to agentura AP s odvoláním na informace thajské policie. České úřady na muže vydaly zatykač s obviněním, že při intimním styku s desítkami jiných mužů nejméně tři z nich nakazil. Thajské úřady začaly po 49letém Zdeňkovi Pfeiferovi pátrat po upozornění Interpolu.

Schapiro v pátek skončí ve funkci, jeho rodina zůstane v Praze 17-01-2017 16:37 | Zdeňka Kuchyňová Americký velvyslanec Andrew Schapiro v pátek skončí ve funkci, řekl to na setkání s novináři v Praze. Do České republiky se ale bude vracet, protože jeho děti zde dokončí letošní školní rok. O tom, kdo a kdy ho ve funkci vystřídá, mluvit nechtěl. Svému nástupci by doporučil, ať se nebojí veřejně mluvit o složitých tématech, zastat se menšin a bránit svobodu. Schapiro opustí svůj úřad v den inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takový postup je obvyklý vzhledem k tomu, že Schapiro není kariérní diplomat, ale politický velvyslanec. Ti se dostávají do funkce díky osobním vztahům s prezidentem.



Jednou z možných kandidátek na místo amerického velvyslance je bývalá manželka nového amerického prezidenta Ivana Trumpové. Rodačku ze Zlína by si na Schapirově postu uměl představit prezident Miloš Zeman, který současného velvyslance opakovaně kritizoval. Schapiro se ujal funkce velvyslance na konci září 2014. Mise v Praze byla jeho první diplomatickou zkušeností, předtím působil jako právník. S Českem ho pojí rodinná historie. Jeho matka Raya Czerner Schapirová pochází z Prahy, odkud v roce 1939 uprchla jako malá před nacisty.

Přístup k romským dětem ve škole se zlepšuje, tvrdí odborníci 17-01-2017 14:58 | Zdeňka Kuchyňová Přístup ke vzdělávání romských dětí se mění k lepšímu, myslí si Lucie Kováčová, pořadatelka konference Ještě není příliš pozdě, zaměřené na romskou integraci. Doufá, že díky inkluzivním změnám bude trend pozitivních změn pokračovat. Proces změn, které se odehrávají v českém vzdělávacím systému, hodnotil pozitivně také ředitel Domu národnostních menšin Jakub Štědroň. Na vysokých školách podle něj studují stovky Romů. Inkluze ve vzdělávání byla hlavním tématem dvoudenní konference, které se na pražském magistrátu účastní více než stovka lidí z devíti evropských zemí.