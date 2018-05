Senát asi schválí rozšíření zahraničních misí českých vojáků

Senátní výbor pro obranu doporučil schválit vládní plán na rozšíření zahraničních misí českých vojáků. Proti je KSČM, podmiňuje tím podporu chystané vládě ANO a ČSSD. Senát, kde mají komunisté jediného zástupce, pravděpodobně doporučení vyslyší na čtvrteční schůzi. Definitivní rozhodnutí bude na Sněmovně. Ministerstvo obrany plánuje do roku 2020 účast ve stejných misích jako dosud, příští rok přibude pouze letecká mise v Pobaltí. Výrazně by se ale zvýšil počet zapojených vojáků v Iráku, Afghánistánu a v Mali. Náčelník generálního štábu Aleš Opata uvedl, že v Afghánistánu se vojáci více zaměří na posílení bojových schopností afghánských jednotek a na jejich výcvik. V případě Iráku byla podle Opaty armáda požádána o vyslání chemiků. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí. Česká armáda chce mít v zemi další jednotku, která by hlídala či doprovázela vojáky výcvikové mise Evropské unie.