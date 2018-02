Šéf asociace: V jazykových školách chybí lektoři, mají nízké mzdy

Jazykové školy se potýkají s nedostatkem lektorů. Důvodem jsou nízké mzdy, které tyto školy nedokážou výrazněji zvýšit. Lidé vyhledávají nejvýhodnější ceny jazykových kurzů, které část škol kvůli konkurenci drží záměrně nízko. Někde se tak nedaří motivovat k práci nové lektory, případně ty stávající ve školách udržet. ČTK to řekl šéf Asociace jazykových škol Vítězslav Bican. Odhaduje, že v Praze chybí kolem 200 lektorů. Celkově by jich mělo v ČR být asi o pět až deset procent více než nyní. Lektoři by podle Bicana měli dostávat více než 300 korun za šedesátiminutovou hodinu, aby se jejich odměňování přiblížilo platům srovnatelně kvalifikovaných vysokoškoláků.