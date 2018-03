Šéf americké Sněmovny reprezentantů vystoupí ve Sněmovně i v Senátu

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan promluví v úterý na zvláštní schůzi Poslanecké sněmovny. Potom se zúčastní konference v Senátu. V programu konference se připomíná role Spojených států při cestě středoevropských národů ke svobodě a nezávislosti před 100 lety. Předseda Sněmovny reprezentantů by měl přiletět do Česka soukromě s rodinou. O jeho návštěvě mluvil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už začátkem ledna při setkání s americkým velvyslancem Stephenem Kingem, ambasador ji později potvrdil.. Ryan by měl také diskutovat se studenty v budově Univerzity Karlovy v Celetné ulici.