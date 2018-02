Šéf americké Sněmovny reprezentantů má přijet do Prahy koncem března

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan má přiletět do Prahy koncem března. Oznámil to předseda české dolní komory Radek Vondráček (ANO). Program Ryanovy návštěvy v České republice ještě není stanoven. Ryan by měl být v Česku podle Vondráčkových předpokladů 26. a 27. března, potom by se mohl zdržet ještě soukromě. Přítomnost Ryana na oslavách založení Československa probírali Vondráček s velvyslancem Stephenem Kingem v souvislosti se zásluhou bývalého amerického prezidenta Woodrowa Wilsona na vzniku společného státu Čechů a Slováků v roce 1918. Shodli se na tom, že 100. výročí je dobrou příležitostí připomenout historickou vazbu mezi bývalým Československem a Spojenými státy. Americké velvyslanectví v Praze chce 100. výročí od navázání vztahů připomínat v průběhu celého roku. Každý měsíc se soustředí na jednu oblast česko-americké spolupráce.