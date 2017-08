Šéf agrární komory kritizuje, že ČR vyváží tři miliony tun obilí

Jeden z největších problémů českého zemědělství je, že ČR ročně vyváží tři miliony tun obilí. Důvodem je, že ho zemědělci nestačí zkrmit. ČTK to řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek po konferenci o zemědělství a potravinářství, jež byla součástí českobudějovického agrosalonu Země živitelka. "Vyvážíme vlastně surovinu. Všechen fosfor, který nemáme v půdě a který odebere rostlina, vyvezeme s obilím, Němci to zkrmí, mají fosfor doma a my jedeme a kupujeme to v Argentině, na východě Ruska. To není dobré," řekl Jandejsek. Navrhnul zvýšit podporu citlivých komodit živočišné a rostlinné výroby z nynějších 15 na 30 procent.