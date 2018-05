Schůzka Babiše, Hamáčka a Filipa o vojenských misích nemá závěr

Jednání mezi šéfy hnutí ANO, KSČM a ČSSD o případných změnách v návrhu programového prohlášení koaliční vlády sociálních demokratů a ANO nepřinesla jasný závěr. Po jednání to novinářům řekli předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček. Komunisté, s nimiž ANO jedná o podpoře pro koaliční kabinet s ČSSD, avizovali, že vládu nepodpoří, pokud bude chtít rozšiřovat české vojenské mise v zahraničí. Hamáček po jednání řekl, že ČSSD trvá na tom, aby v programovém prohlášení byly zahrnuty spojenecké závazky Česka. Dodal, že nevidí důvod, proč by z textu měly některé mise českých vojáků vypadávat. Babiš řekl, že neshody považuje za otázku formulace.

"KSČM nebude souhlasit s žádnou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, protože KSČM si nepřeje aby Česká republika byla státem, který porušuje mezinárodní právo," uvedl předseda komunistů. Dodal, že na nalezení shody mají ANO a KSČM čas do zveřejnění výsledků vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do koalice s ANO. Sociální demokraté chtějí rozhodnout do 15. června. Sociální demokraté se k požadavkům komunistů ohledně vojenských misí nevyjádřili. Hamáček poznamenal, že odpovědnost za vyjednávání s KSČM je odpovědností ANO.