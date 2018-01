Sbírka na knihovnu v Mosulu bude pokračovat do konce ledna

Zástupci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a organizace Člověk v tísni budou do konce ledna pokračovat ve sbírce na obnovu univerzitní knihovny v iráckém Mosulu. Původně měla sbírka Pomozme knihovně! trvat do konce minulého roku, organizátoři se ji rozhodli prodloužit. Dosud se podařilo vybrat zhruba 190.000 korun, docílit by nyní chtěli čtvrt milionu. ČTK o tom informovala mediální koordinátorka Člověka v tísni Monika Ticháčková.

Peníze by měly pomoct se znovuobnovením Ústřední knihovny Mosulské univerzity, která byla v minulosti jednou z nejvýznamnějších knihoven na Blízkém východě. Podle odborníků shromažďovala více než milion dokumentů, mezi kterými byla řada vzácných rukopisů a starých tisků. Mosul byl v letech 2014 až 2016 pod nadvládou teroristické organizace Islámský stát a loni knihovnu při osvobozování města téměř zcela zničilo bombardování.